Против прививок и корпораций: у Байдена и Трампа появился сильный соперник на выборах

Предстоящие выборы президента США — одно из самых ожидаемых и громких событий 2024 года. Конечно, всем интересно понять, кто может возглавить страну.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал нам, кого сейчас можно назвать безусловным лидером президентской гонки в США.

«На данный момент можно с большой уверенностью прогнозировать победу Дональда Трампа. Об этом свидетельствует, в частности, его убедительная победа в так называемом «супервторнике» — это внутрипартийные республиканские праймериз, которые проводятся в 15 штатах. Так вот, в 14 из этих штатов Трамп победил, и только в штате Вермонт праймериз выиграла его «дублер» — бывший постпред США при ООН Никки Хейли», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил он, результаты федеральных опросов избирателей показывают, что Трамп уже сейчас опережает Джо Байдена на 5-6 пунктов. И разрыв все сильнее увеличивается.

«Действующего президента Джо Байдена тоже не стоит списывать со счетов, хотя основная интрига сейчас состоит как раз в том, дойдет ли старик до предстоящих выборов. А что будут делать демократы, если он окажется недееспособным, неизвестно. Но соцопросы уже показывают, что больше и больше граждан высказываются негативно о возрасте Байдена: мол, в его годы и с его здоровьем баллотироваться на такой пост не стоит», — отметил Сипров.

Еще один участник гонки – Роберт Кеннеди-младший. Он покинул ряды демократической партии в прошлом году и сейчас пытается бороться за пост президента в качестве независимого кандидата.

«Программа Кеннеди нацелена на противодействие повышенному влиянию корпораций на государственное управление в США. Достаточно сильно проработана и так называемая антипрививочная повестка. Сейчас в Америке уже признают, что местная вакцина от Covid-19 была опасна и вызвала множество смертей», — напомнил эксперт.

Кроме того, по мнению нашего собеседника, Кеннеди надеется использовать как преимущество и свою принадлежность к знаменитому американскому семейству.

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