TikTok инвестирует $8,8 млрд в дата-центры в Таиланде

Вице-президент по взаимодействию с органами власти TikTok Хелена Лерш заявила о намерении компании инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры в Таиланде, сообщило агентство Reuters.

По данным издания, о намерении вкладывать инвестиции Хелена Лерш рассказала на мероприятии в Бангкоке. По ее словам, компания уже проинформировала о своих намерениях правительству Таиланда. В рамках сотрудничества TikTok намерен создавать на территории острова дата-центры. Проект будут реализовывать на протяжении ближайших пяти лет.

СМИ напомнили о планах TikTok инвестировать в Таиланд $3,8 млрд. Об этом стало известно в январе. На мероприятии, которое прошло 28 февраля, не уточняли, учтены ли в заявленной сумме $3,8 млрд.

Ранее сообщалось, что в App Store и Google Play в США спустя почти месяц после блокировки появился TikTok.