Тимати рассказал, как у него образовалась задолженность по ЖКХ

Певец Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, рассказал, что стало поводом для подачи против него иска в суд со стороны ЖКХ, сообщил Super.

Московский мировой суд рассмотрит иск о взыскании долгов с рэпера Тимати. Певец рассказал, как у него возникло недопонимание с управляющей компанией. По словам рэпера, на протяжении полугода он не получал квитанции для оплаты. Он уведомил об этом управляющую компанию, которая вскоре после обращения подала на него в суд.

«Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются, логично? А так, за мной не водится невыплат — ни налогов, ни штрафов, ни тем более счетов по недвижимости», — высказался рэпер.

Рэпер высказал мнение, что подобные новости возникают из-за некомпетентных работ УК ЖК. Певец уверен, что имеет право подать встречный иск. Он также обратил внимание на то, что управляющая компания не всегда выполняет все условия сотрудничества. Тимати составил целый список подобных несоответствий, но не инициировал судебные разбирательства. Певец считает, что сейчас появилась возможность решить одновременно все проблемы. Рэпер высказал мнение, что коммунальные службы работают непрофессионально.

«Не умеют работать профессионально — нет смысла обслуживать элитные ЖК», — отметил собеседник Super.

СМИ не располагают информацией, о какой сумме задолженности идет речь.

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