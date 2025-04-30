София Ротару продала свою московскую квартиру за 65 млн руб.

После пяти лет тщетных попыток София Ротару все же смогла продать свою московскую квартиру, выручив за нее 65 млн руб. Решающим фактором стала передача прав собственности на недвижимость сыну.

Как сообщил телеграм-канал Mash, новые владельцы получили в распоряжение трехкомнатные апартаменты площадью 121 кв. м, расположенные в Пресненском районе столицы. В квартире сделан ремонт в стиле «Олд-мани» начала 2000-х годов. Из окон открывается вид на столичный зоопарк.

Стоит отметить, что эту квартиру Ротару в свое время получила в подарок от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В последние годы жилье пустовало, так как певица перебралась в Италию и активно избавлялась от недвижимости в России. Когда продажа напрямую оказывалась затруднительной, она переоформляла имущество на своего 54-летнего сына и совершала сделки через него.

Аналогичным образом она избавилась от квартиры в Крыму. Однако трехэтажная гостиница на полуострове, оцененная в 3 млрд руб., до сих пор не нашла своего покупателя.

Ранее сообщалось, что на рэпера Тимати подали в суд за долги по услугам ЖКХ.