На рэпера Тимати подали в суд за долги по услугам ЖКХ

Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, стал ответчиком в мировом суде. Его могут заставить принудительно оплатить задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщило РИА Новости.

Иск о взыскании долгов поступил в мировой суд города Москвы. Планируется, что его рассмотрят уже в среду, 30 апреля.

«Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович», — указано в исковом заявлении.

При этом журналисты не уточнили сумму задолженности, которую попытаются взыскать с Тимати коммунальщики.

Ранее сообщалось, что российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подала в суд на коммунальные службы после аварии, произошедшей в ее квартире. Потоп в жилье, расположенном в элитном доме на Котельнической набережной в Москве, привел к значительным повреждениям.