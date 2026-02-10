«Тиражированное барокко» под Сергиевым Посадом: как модный европейский стиль дошел до русской печи

В ходе археологических работ на территории Троице-Сергиевой Лавры ученые обнаружили уникальный печной изразец, созданный в XVIII столетии. Как сообщил Фонд развития Сергиева Посада, на керамической плитке сохранилось изображение с астрологическим мотивом, которое специалисты относят к явлению «тиражированного барокко». В скором времени реликвию смогут увидеть посетители местного музея, сообщил REGIONS.

Работы в обители продолжает Подмосковная экспедиция Института археологии Российской академии наук. Одной из последних находок стал настенный изразец с тонко исполненным рисунком женской фигуры в античных одеяниях.

Персонаж запечатлен на фоне условного пустынного ландшафта с растительностью и отдаленными руинами. В ее руках — традиционные атрибуты власти и знания: скипетр и сфера. Все композиционное поле заключено в пышную барочную рамку из листьев.

Исследователи интерпретируют сюжет как характерное для той эпохи аллегорическое изображение, где в человеческом облике представлены различные науки или искусства. Обнаруженный в Лавре предмет признан ярким образцом массового художественного стиля «тиражированное барокко», популярного в русском декоративно-прикладном творчестве XVIII века. Увидеть артефакт своими глазами можно будет в середине февраля на выставке в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике.

«Для того, чтобы конкретизировать образ, каждую фигуру дополняли определенные аксессуары. В данном случае — скипетр читается хорошо. А сфера оказалась небесным глобусом. Это Астрология — одна из персонифицированных наук (искусств) в барочной традиции», — рассказала Ольга Глазунова, ведущий специалист по изразцам ИА РАН.

