Тишина в законе: юрист объяснил, почему запуск стиральной машины ночью может обернуться штрафом и судом
Ассистент кафедры финансового права Университета имени Кутафина Максим Хромченко в беседе с ТАСС напомнил россиянам о ночных ограничениях на использование бытовой техники. По его словам, если работа стиральной машины мешает соседям, хозяину грозит административный штраф.
Эксперт пояснил, что в каждом регионе действуют местные законы о тишине, устанавливающие временные рамки и размер взыскания. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, максимальный штраф — 2 тыс. руб. В большинстве субъектов РФ сумма варьируется от 500 руб. до 3 тыс. руб. Самые высокие санкции предусмотрены в Якутии и Санкт-Петербурге — до 5 тыс. руб.
«Исчерпывающий перечень источников такого шума законодательством не определен. Это означает, что даже стиральная машинка, гипотетически, может приносить неудобства вашим соседям, что подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства», — отметил Хромченко.
Хромченко также добавил, что пострадавшие от шума соседи имеют право обращаться в суд с иском о компенсации морального вреда.
«Однако подобных дел крайне мало. Как правило, все решается на уроне договоренностей домовых чатов или же личного контакта с соседями или же вызовом полиции», — сказал собеседник агентства.
