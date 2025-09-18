«Тяжелая кадровая ситуация»: почему россиян стало некому лечить

В Нижегородской области образовался дефицит квалифицированных специалистов и задолженность перед поставщиком лекарств, также появляется большое количество жалоб со стороны пациентов, сообщил newsnn.ru. Эксперты назвали причины кризиса.

Директор нижегородского филиала hh.ru Ольга Брылева проинформировала, что местными работодателями размещено 1,4 тыс. вакансий в сфере медицины и фармацевтики. По словам эксперта, наибольший дефицит сохраняется во врачебных профессиях.

«Тяжелая кадровая ситуация по профессии фармацевт-провизор, на позиции главврача, по линии младшего медперсонала, а также среди заведующих аптеками», — отметила собеседница NewsNN.

Главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов высказал мнение, что причина кадрового дефицита в медицинской сфере Нижегородской области — кадровая политика, связанная с целевым приемом и обучением. Эксперт рассказал, что студент, пользуясь возможностью целевого обучения, поступал на первый курс. Однако после окончания обучения места для молодого специалиста уже не было.

«Во многом это объясняет последнюю инициативу минздрава — вести обязательно трехлетнее наставничество. Это гарантия, что врач, который подготовлен за счет средств бюджета, три года отработает в госучреждении», — считает Никонов.

Депутат Госдумы от Нижегородской области Владислав Егоров рассказал, что кризис начался еще во время пандемии. Тогда начали практиковать новые взаимоотношения — медикаменты, расходники, средства индивидуальной защиты привозили в больницы, но оплату взимали потом.

«К тому же, сократился плановый прием, были остановлены все плановые операции, за которые больницы получали деньги от страховых медицинских компаний. Получается, не было этих выплат и нечем было рассчитываться с фармацией — единственным поставщиком лекарств в регионе», — отметил собеседник NewsNN.

Ранее сообщалось, что эксперт предсказал рекордный уровень безработицы в России к 2026 году.