Тюмень конкурирует с Венецией: город часто утопает после дождей

Инженер-гидротехник Алексей Корнаухов рассказал, что ливневки закладывались еще в советские времена. Некоторые необходимо хорошо прочистить. Другие — полностью заменить. Эксперт объяснил, что с советского времени изменилось многое: увеличилась застройка, появилось больше автомобилей, изменился климат. Эксперт привел в пример иностранный опыт.

По словам эксперта, в Копенгагене построили «зеленые крыши», которые задерживают воду. Параллельно обустроили специальные накопители воды. Так усиливают те системы, которые были проложены много лет назад. При строительстве новых применяют перфорированные покрытия.

«В Тюмени же пока нет ни дренажных парковок, ни водоотводных зон. Даже уклоны на дорогах зачастую делают не в ту сторону. Добавим к этому слабый надзор за строительством и устаревшие нормы проектирования — и получим рецепт хронического подтопления», — добавил специалист.

Метеоролог Лидия Кашина заявила, что климат изменился. По мнению эксперта, россияне не должны относиться к ливням как к чему-то необычному. Подобные погодные особенности могут стать частью жизни людей, поэтому важно основательно подготовиться к ним. Метеоролог призвала городские службы пересмотреть подход к водоотведению.

«Тюмени стоит готовиться к тому, что такие ливни — это уже не редкость, а часть климатической реальности», — говорит метеоролог Лидия Кашина.

Ранее сообщалось, что в Москве трое суток продержится оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары.