Тюменец продает кота за 8,9 млн руб. или рассматривает обмен его на квартиру

На сервисе «Авито» полгода назад было размещено объявление о продаже кота или обмене животного на объект недвижимости, сообщил nashgorod.ru. Предложение еще актуально.

Автор публикации — житель Тюмени. Он продает кота абиссинской породы. В объявлении горожанин называет животное «священной кошкой Майя». Владелец не объясняет, в чем именно заключается уникальность питомца. Стоимость кота — 8,9 млн руб., причем торг неуместен.

В качестве альтернативного варианта тюменец предлагает обменять кота на квартиру или дом. Регион не указывается. «Nash Gorod» отметил, что за 8,9 млн руб. можно купить удобную квартиру в Тюмени в новостройке. Тюменец прикрепил фото кота. У животного строгий взгляд, высокие острые ушки и светло-рыжая окраска.

Данное объявление отличается самой высокой ценой за животное. Другие горожане также продают котов и собак. Второе место по дороговизне занимает публикация, в которой предлагают купить котят породы Саванна и бенгальских котят. Стоимость варьируется от 200 до 220 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что кота-Гитлера из Челябинска выставили на Авито за 10 тыс. рублей.