Кота-Гитлера из Челябинска выставили на Авито за 10 тыс рублей

Россияне продолжают удивлять лотами, которые предлагают к продаже посредством сайтов частных объявлений в интернете.

Так, очередное предложение такого рода появилось на сайте объявления Авито в Челябинске. Там местный житель предложил все желающим прикупить его кота по прозвищу Китлер.

Как уверяет хозяин домашнего питомца, его усатый и хвостатый слишком подозрительно смотрит на своих хозяев, да и на мир в целом. Впрочем, это и немудрено. У кота очень суровый вид, а своим окрасом (усами и челкой) он напоминает руководителя Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

«Истинный ариец, сразу видно», — подогревает интерес к коту автор объявления.

Судя по всему, это и стало причиной продажи хвостатого.

Ранее мы сообщали, что на Урале выставили на продажу «самого умного» котенка за 1 млрд рублей.