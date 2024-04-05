Тюменка назвала преимущества покупки жилья в кредит

Жительница Тюмени для приобретения квартиры оформила потребительский кредит. Она рассказала, почему считает такой вариант более рациональным по сравнению с ипотекой, сообщает nashgorod.ru .

Женщина приобретала квартиру на вторичном рынке недвижимости, поэтому рассчитывать на льготы права не имела. От ипотеки она отказалась сразу, даже когда рассматривала вариант новостройки. Во-первых, потому что до выплаты денег квартира находится в залоге. Во-вторых, потому что прав на перепланировку не получишь, пока не погасишь долг перед банком.

«Дело в том, что я — человек творческий и очень не люблю ограничения, а ипотека — это олицетворение ограничений», — говорит женщина.

Проведя расчеты, тюменка выяснила, что по потребительскому кредиту заплатит меньший процент. Большая сумма уходит на страховку.

«А у ипотеки срок дольше, значит и страховка более длительная и дорогая нужна. Мне пришлось брать кредит в итоге на 3,8 миллиона из-за страховки. Но и это получается выгоднее ипотеки», — говорит тюменка.

В настоящее время женщина ежемесячно выплачивает 85 тысяч. Тюменка поделилась рекомендациями с теми, кто только планирует приобрести жилье. Предложенный ею алгоритм действий следующий:

Составьте список требований к квартире.

Без привлечения риелтора выпишите все варианты, имеющиеся на рынке.

Укажите их стоимость.

Подайте заявку на ипотеку и кредит на ту сумму, которая требуется.

Сравните предложения и выберите самое выгодное.

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