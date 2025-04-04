Тюменские таксисты рассказали, за что им хочется бить пассажиров

Тюменские таксисты рассказали, с каким хамством им приходится сталкиваться со стороны пассажиров во время поездки, сообщил nashgorod.ru.

Водители признались, что иногда им хочется применить физическую силу. Однако все опрошенные таксисты заявили, что не позволяли себе бить пассажиров и исключают подобные случаи в будущем. Горожане понимают, что могут лишиться работы. Кроме того, придется отвечать за содеянное перед судом. Водители рассказали, что часто сталкиваются с хамством клиентов.

Водитель такси Егор Стражев поделился историей, когда в машину сел нетрезвый пассажир. В салоне почувствовался неприятный запах. Мужчина закинул ноги на панель. На вежливую просьбу так не делать отреагировал агрессией.

«Вот тогда я понял, как это — держать себя. Я мог бы его за шкварник выкинуть, но что потом? Уголовка? Минус работа? Семью мне потом чем кормить?» — рассказал водитель такси Егор Стражев.

Таксист Сергей Машков рассказал, как над ним издевались девушки. Всю поездку они снимали его на видео, шутили и смеялись. Такое поведение водителю не нравилось. Грубить мужчина не стал. По внутренним правилам службы такси он не имеет права даже голос повышать, поэтому не хотел получить выговор от руководства.

«Когда тебе в пятый раз за вечер говорят „давай быстрее, таксерик“, ты начинаешь задумываться, а что вообще с людьми. И ты все это терпишь. Потому что хочешь работать, а не попасть в новости и испортить себе репутацию», — говорит водитель Алексей.

Водитель Андрей признался, что каждый раз испытывает страх, когда приезжает на вызов к пьяной компании взрослых и крепких мужчин. По его мнению, никогда не ясно, чем закончится поездка. Причем обвинить в конфликте всегда могут именно водителя.

Ранее в Минтрансе Подмосковья напомнили о запрете на предложение услуг нелегальных перевозчиков в аэропортах.