Тюменской области удалось повысить продолжительность жизни и добычу ископаемых

В регионе активно развивается нефтегазовый кластер. Согласно данным 2023 года, с Тюменской областью начали сотрудничать 22 российских региона. Время перехода от разработки образца продукции до опытно-промышленной эксплуатации на объекте уменьшилось до полутора лет. Раньше требовалось около двух лет.

Некоторые пункты не удалось реализовать по причинам, которые от региона не зависят. В период с 2015 по 2018 год Тюменская область активно развивала экспорт. Партнерами стали Великобритания, Франция, Нидерланды, Германия и Бельгия. Введение санкций в 2022 году не позволило и дальше наращивать экспорт в указанные страны.

Некоторые пункты реализовать пока не удалось: в регионе повысилось количество разводов и зафиксировано снижение рождаемости. Однако продолжительность жизни увеличилась с 73,7 лет до 75.

«Насчет доступного и комфортного жилья сказать пока сложно, особенно с учетом текущей ставке по ипотеке и стоимости квадратного метра, которая в 2019 году составляла около 63 тысяч рублей, а сейчас подскочила почти до 120 тысяч», — отметил nashgorod.ru.

В регионе стали строить еще больше домов, но квартиры в них стали менее доступными. Не исключено, что до 2030 года ситуация изменится. Именно в этот год правительство будет создавать новый план и подводить итоги прошлого.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-5 самых быстрорастущих экономик G20.