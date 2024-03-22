Тюменца осудили за гибель друга

Ярковский районный суд приговорил жителя Тюмени к 1 году и 5 месяцам ограничения свободы, сообщает nashgorod.ru . Мужчина рассказал, как случайно утопил своего друга.

Суд также постановил, что мужчина должен выплатить в качестве моральной компенсации матери погибшего 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел в июне 2023 года. Оба друга находились в лодке. Предварительно они распивали спиртные напитки. Осужденный толкнул друга. Он выпал за борт лодки. Спасательного жилета на мужчине не оказалось. Выяснилось, что плавать он не умел. Осужденный уверяет, что не знал этого. В итоге мужчина утонул.

Сотрудникам правоохранительных органов мужчина рассказал, что между ним и погибшим не было никакого конфликта. Произошел несчастный случай.

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