Астраханские следователи раскрыли тройное убийство более чем двадцатилетней давности

23 года назад в Астрахани были убиты три человека, среди которых две несовершеннолетние девушки. Виновные в этом преступлении были найдены только сейчас. Об этом сообщил ТАСС .

В июле 2000 года двое злоумышленников ночью залезли в квартиру на первом этаже, чтобы ограбить ее. В ней они обнаружили спящих людей, 52-летнего мужчину и двух 16-летних девушек. Хозяина квартиры ударили кувалдой по голове, после чего всем было нанесено большое количество ударов ножом. Все трое хозяев скончались, а грабители прихватили вещи и бытовую электронику, после чего скрылись с места преступления.

Долгое время полиция не могла раскрыть это убийство. И вот следствие повторно изучило материалы уголовного дела, после чего у них появились некие зацепки. В результате ими были выявлены двое подозреваемых.

«Установлены двое местных жителей, причастных к совершению преступлений, один из которых отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийства и разбои», - сообщили правоохранители.

Оба подозреваемых уже признали свою вину. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства этого преступления.

Ранее сообщалось, что мэр уральского города получил 8 лет колонии за взяточничество. Он покровительствовал руководству одного из промышленных предприятий, за счет чего получал от него деньги и различные услуги. Помимо колонии коррупционеру придется выплатить солидный штраф в размере 15 миллионов рублей.