Тюменцы массово жалуются на неудобство городской набережной

Жители Тюмени рассказали, почему не любят проводить время на городской набережной, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, набережная стала своеобразной визитной карточкой города. Экскурсоводы рекомендуют туристам прогуляться по набережной, которую благоустроили в рамках городского проекта. Однако местные жители не разделяют данное мнение.

Тюменка Мария Логинова высказала мнение, что на набережной не хватает тенистых зон. Горожанка отметила, что иногда хочется выпить воды и отдохнуть в теньке. Тень необходима в знойные дни для пожилых людей и детей. Жительница уверена, что после 10 минут пребывания на набережной можно почувствовать недомогание из-за перегрева.

«Поставили модные бетонные секции, сделали подсветку, но не подумали, что людям просто нужен тенистый угол», — рассказала горожанка Логинова.

Архитектор Артур Машков высказал мнение, что городская набережная — сложный инфраструктурный объект. По мнению эксперта, при планировании зоны целью не было создать комфортную территорию для горожан. По этой причине специалисты отдали предпочтение качественному освещению и большому количеству камней.

Тюменец Иван Токарев не понимает, почему на набережной практически нет удобных скамеек. По его словам, установлены одиночные лавочки, с которых открывается некрасивый вид. Невозможно попить кофе с друзьями на скамейке. Урбанист Никита Мельников высказал мнение, что пространство создавалось как визуальный объект. На набережной можно прогуляться и сделать красивые фото, но локация не подходит для повседневной жизни.

«Инфраструктура отсутствует как класс. Ни кофе выпить, ни воды купить, ни даже туалет найти — все либо далеко, либо закрыто, либо в неприглядном виде. Почему нельзя было продумать модульные павильоны, как на европейских набережных?» — негодуют горожане.

Ранее сообщалось, что объявлен конкурс на благоустройство набережной реки в городском округе Подольск Московской области.