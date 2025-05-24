Объявлен конкурс на благоустройство набережной реки в городском округе Подольск Московской области

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о проведении электронного конкурса на проект по благоустройству набережной реки Пахры, расположенной в городском округе Подольск Московской области.

Согласно извещению, опубликованному в Единой информационной системе в сфере закупок, предметом открытого электронного конкурса является «Благоустройство набережной реки Пахры вдоль домов 8 и 9 по Парадному проезду в Подольске». В рамках закупки планируется провести работы по благоустройству территории общей площадью 18 га.

Реализация проекта финансируется из двух источников: бюджета Московской области и бюджета городского округа Подольск. Работы выполняются в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды».

Завершение всех работ по благоустройству данного участка запланировано на 2025 год.

Ранее сообщалось, что в Подольске в третьем квартале года завершат реконструкцию парка имени Виктора Талалихина.