Тюменцы шокированы необычными облаками: астроном разгадал их секрет

Жители Тюмени в ночь на 24 июня обратили внимание на необычные облака в небе. Горожане активно публиковали фото в соцсетях, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, жители Тюмени обратили внимание на облака из-за их серебристого оттенка. Горожане отметили в соцсетях, что в небе виднелись необычные полосы. Они были восхищены необычным природным явлением. Очевидцы сообщили о вытянутых волокнах, которые отличались ярким цветом.

«Сегодня просто какое-то серебристое безумие! Очень яркие и вытянутые волокна. Что-то невероятное происходит», — отметили тюменцы.

Астроном обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов рассказал, что в летний период времени в период «белых ночей» люди могут часто наблюдать за серебристыми облаками. В ночь на 24 июня они были особенно яркими, отметил эксперт. Облака отличались волокнистой, плетеной структурой.

«Прошлой ночью северный горизонт окутала светящаяся вуаль серебристых облаков», — рассказал астроном.

По словам эксперта, серебристые облака образуются в мезосфере на высотах около 80 км. Они считаются самыми высокими облаками. В летний период Солнце опускается глубоко за горизонт. Как следствие, солнечные лучи рассеиваются в небе, окрашивая его в серебристый цвет.

Ранее сообщалось, что гигантский смерч заметили под Тюменью.