Гигантский смерч заметили под Тюменью

На опубликованных кадрах видно крутящийся столб воздуха с ярко выраженной воронкой в центре, который поднимался над зданиями. Вихрь начинался в грозовом облаке и достиг земли.

Тюменский астроном Виталий Угренинов и синоптик Илья Винштейн подтвердили, что это явления относится именно к смерчу или торнадо. Винштейн отметил, что точную скорость ветра определить по видеозаписи невозможно, однако повреждения окружающих объектов могут стать ориентиром для оценки силы урагана.

«Я думаю, что людям из той местности следует выехать на место и визуально оценить полосу прохождения вихря, зафиксировать всё на фото и видео», — отметил синоптик.

Это уже не первый случай, когда подобное явление было зафиксировано в Тюменской области. В прошлом году подобный смерч заметили в Бердюжском районе. Тогда он повредил крыши домов, сорвал заборы и вырвал столбы.

На ближайшие дни синоптики ожидают ухудшение погоды в регионе в виде дождей, гроз и сильных порывов ветра. Жителям и гостям Тюменской области рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за предупреждениями синоптиком и МЧС.

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