Тюменцы уверены, что в некоторых исторических зданиях живут призраки

По данным издания, в здании библиотеки ТюмГУ в советские годы располагалась тюрьма НКВД. Сотрудники библиотеки утверждали, что нередко слышали стоны и крики. Они уверены, что помещения впитали в себя атмосферу того времени, когда в подвалах расстреливали людей. Сотрудники неоднократно говорили, что боялись спускаться в подвал из-за особенного воздуха.

По информации издания, музей ИЗО — еще одно мистическое место в городе. Сотрудники неоднократно рассказывали, что видели силуэт женщины. Некоторые утверждали, что на ней было надето зеленое платье. Горожане спорят, с чем может быть связано появление странного силуэта. Одни предполагают, что женщину убили в здании много лет назад. Другие считают, что она похожа на персонажа картины, которая исчезла во время переезда музея.

По данным издания, Тюменский театр кукол — не менее мистическое место. Сотрудники уверены, что видят силуэт женщины в белом одеянии. 60 лет своей жизни служению театра отдала актриса Нина Вальтос. До реконструкции здания она не дожила год. Считается, что теперь женщина проверяет, все ли в порядке в театре.

Ранее сообщалось, что кемеровчан испугал ночной «призрак» Ленина.