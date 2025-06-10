Тюменцы возмущены играми подростков: целятся в прохожих

По информации издания, пакеты падают с высоты примерно 15-го этажа. Школьники снимают забаву на видео и публикуют в соцсетях. Целью становятся автомобили и прохожие. Иногда пакеты разбивают просто об асфальт. На видео можно заметить, что пакет с водой разбил заднее стекло автомобиля на перекрестке у светофора. Пользователи соцсетей возмущены поведением ребят. Они уверены, что от удара могли пострадать пассажиры.

По данным издания, горожане также обеспокоены, что от удара пакетом могут пострадать дети. Пользователи уверены, что травмы может получить и взрослый человек. Жильцы просят управляющую компанию принять меры по отношению к подросткам. По их словам, на просьбы пока не реагируют.

По информации издания, пользователи активно комментируют подростковые игры. Они призывают родителей ребят научить их уважительному отношению к окружающим. В противном случае школьники будут неоднократно сталкиваться с проблемами.

«Не понимаю, как можно считать это приколом? Это покушение на жизнь и здоровье», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей осудили родителей, чей ребенок попал в реанимацию после прогулки в парке.