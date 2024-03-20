Тюменцы выступили против песен SHAMANа в школьной программе

Депутат Госдумы Сергей Колунов инициирует включение в школьную программу песен SHAMANа, Олега Газманова и Николая Расторгуева. Жителям Тюмени предложили проголосовать, как они относятся к возможному нововведению. Большинство выступает против, сообщает nashgorod.ru .

«Наш город» провел анонимный опрос в интернет-мессенджере. Было предложено выбрать один из двух вариантов ответа: «да» и «нет». Лишь 20% респондентов поддержали предложение включить в школьную программу песни современных российских исполнителей. 80% опрошенных выступили против. По состоянию на 20 марта участие приняли 1025 человек.

Люди активно комментировали инициативу. Критике подвергся в первую очередь именно SHAMAN. Один из подписчиков Телеграм-канала опубликовал небольшое видео, как певец вставляет микрофон в брюки, чтобы освободить руки и развести их в сторону. Некоторые тюменцы считают такое поведение некорректным.

«Дааааа…., детям особенно подойдет Шаман со своим засовыванием микрофона в штаны и конвульсиями, как после наркотического опьянения, а у депутата Колунова голова точно только для дров годится», — написал один из пользователей.

В комментариях люди предлагают песни, которые можно включить в школьную программу из народного творчества и детского репертуара. Некоторые композиции отличаются патриотическим настроем. Также тюменцы напомнили о важности классической музыки для развития культурного человека.

Ранее мы сообщали, как SHAMAN голосовал на выборах президента РФ.