Тюменцы заявили о массовых беспричинных увольнениях

Жители Тюмени заявили, что в последнее время многие руководители увольняют своих сотрудников без каких-либо объяснений, предупреждений и компенсаций, сообщил nashgorod.ru.

Сотрудница крупной тюменской компании рассказала, что за один день уволили пять человек. Их попросили написать заявление по собственному желанию. Причина — не устраивает качество работы.

«Уволили людей, которые разнимались разработкой продукции компании», — рассказала сотрудница крупной тюменской компании.

Тюменка Екатерина поделилась своей историей. По ее словам, девушку пригласил руководитель компании. Он сказал, что сотруднице необходимо написать заявление об увольнении. Аргументом стало то, что «так надо». Девушка рассказала, что занималась написанием текстов.

Специалист по найму персонала Кристина Коркина высказала мнение, что подобные увольнения противоречат трудовому законодательству РФ.

«До Тюмени дошла волна оптимизаций, когда часть специальностей можно заменить искусственным интеллектом и таким образом сильно сэкономить», — объяснила «Нашему городу» специалист.

По мнению эксперта, руководители компаний пытаются сократить расходы и оптимизировать процессы. Персонал заменяют автоматизированными алгоритмами. Например, работу дизайнеров могут выполнять специализированные приложения по генерации изображений. Также можно уволить сотрудников колл-центров. С клиентами будут общаться чат-боты. Руководители вынуждены увольнять сотрудников из-за нестабильной экономики, уверена Кристина Коркина.

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