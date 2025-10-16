Тюменцы жалуются на дорогие авиабилеты в Москву

Жители Тюмени рассказали о высокой стоимости билетов на рейсы в Москву. Экономист транспортной отрасли Ирина Тимербаева отметила, что средняя цена авиабилета по всей стране за последние годы выросла ориентировочно на 20%, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, билет из Тюмени в Москву в настоящее время в среднем стоит от 7 до 9 тыс. руб. Редко можно найти предложение за 6 тыс. руб., но такие билеты быстро выкупают. Жители Тюмени считают цены завышенными.

«Еще пару лет назад можно было купить билет за 5 тыс. руб. А теперь меньше чем за 8 тыс. руб. не найдешь. Даже если вылет ночью», — пожаловался тюменец Андрей Логинов.

Эксперт Ирина Тимербаева высказала мнение, что рост цен на билеты связан с такими причинами: рост издержек, изменение курса рубля, общий подъем спроса на внутренние перелеты.

Авиаэксперт Алексей Корнилов отметил, что авиаперелет — это сложная экономическая конструкция. В России многое изменилось после 2022 года: компаниям пришлось выкупать лизинговые самолеты или адаптироваться к совершенно новым условиям работы. По мнению эксперта, на рост цен также влияет динамическое ценообразование, при котором по мере заполнения самолета меняется стоимость билетов.

«Пассажир видит, что вчера билет стоил 7 тыс. руб., а сегодня уже 9 тыс. руб. и думает, что авиакомпания специально „накручивает“. На деле это алгоритм: чем ближе вылет и меньше свободных мест, тем выше цена», — рассказал эксперт.

