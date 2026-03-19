Тюремный Голливуд, полицейский абсурд и ритуальные убийства: премьеры сериалов и кино в марте

Весна — время традиционных премьер кино и сериалов, сообщили novostivolgograda.ru. Редакция разбиралась, что подготовили для российских зрителей в новом сезоне.

По информации издания, март на ТНТ выдался щедрым на комедийные новинки. Телеканал запустил сразу два новых проекта, а также порадовал зрителей мистическим детективом.

По данным издания, первым стартовал сериал «Мотай» (16+)* — спин-офф популярной комедии «Камера Мотор». Действие разворачивается все в той же колонии в глухой тайге, где начальник Назаров продолжает грезить о карьере в столице.

«Весной на большие экраны выйдет премьера "Королек моей любви" (12+)*. Этот фильм снят в жанре музыкальной комедии и в необычной российско-индийской стилистике. Действие комедии разворачивается в несуществующем городе Хурмада», — сообщили novostivolgograda.ru.

По информации издания, с 16 марта в эфире появилась еще одна комедия — «Гуляй, Шальная!» (16+)* с Мариной Федункив в главной роли. Ее героиня, майор Елизавета Кивер, получает назначение в депрессивный районный отдел полиции, где доминирует лень, цинизм и полный развал. По словам создателей, сюжеты серий основаны на реальных историях из жизни офицеров МВД, правда, щедро приправленных юмором.

«Еще один фильм, который уже вышел на киноэкраны — "Новая теща" (18+)*. Зритель переносится на 6 лет вперед после истории, показанной в первом фильме. Персонаж Гарика Харламова Витя вновь в центре сюжета, но теперь у него новая теща — героиня Марии Ароновой», — отметил корреспондент издания.

Не обошлось и без мистики. По данным издания, в новом сериале «Зов русалки» (18+)* действие переносит зрителей в небольшой провинциальный город, где происходит серия странных ритуальных убийств. Атмосферу загадочности и напряжения авторы обещают сохранять до самой развязки.

«Одна из самых громких премьер этой весны — продолжение фильма "Домовенок Кузя" (6+)*. Главный герой по-прежнему живет в семьей девочки Наташи, но в какой-то момент в их доме появляется девочка-домовенок Тихоня, которой злой Кощей поручил проучить Кузю», — рассказал корреспондент издания.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры вновь откажутся от голливудских премьер в мае.

*Возрастной ценз взят из открытых источников.