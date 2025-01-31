«Точно, быстро и дешево»: руководитель НПЦ рассказал о развитии беспилотной техники в РФ

Руководитель НПЦ Константин Яшин высказал мнение, что в ближайшее время будут активно усовершенствоваться системы сбора и обработки информации, искусственный интеллект для автономного управления и сенсоры.

По мнению эксперта, сферы применения БАС также будут расширяться. В настоящее время в сельскохозяйственной сфере специалисты используют БАС для мониторинга посевов и обработки полей. По данным Яшина, БАС помогают в доставке различных товаров, осмотре мостов и зданий, в сфере безопасности и охраны.

«В будущем возможно создание интегрированных систем воздушного транспорта, где беспилотники будут работать совместно с пилотируемыми самолетами и другими видами транспорта», — в интервью «Волга Ньюс» рассказал руководитель НПЦ Константин Яшин.

Эксперт предположил, что БАС могут стать более экологически чистыми средствами передвижения. Это сделает системы более востребованными и расширит их сферу применения. Беспилотные летательные аппараты уже делают жизнь россиян более комфортной, при этом они не всегда требуют больших финансовых вложений. По данным Яшина, БАС использует бизнес и службы спасения.

«БАС становятся частью повседневной жизни. В ближайшее время мы увидим, как беспилотная техника доставляет удобрение на поле, покупку — на дом, увидит лесной пожар, сделает фото для карты города. Точно, быстро и дешево», — рассказал Константин Яшин.

Ранее сообщалось, что в компании Goodline назвали сферы применения ИИ и рассказали, может ли искусственный интеллект полностью заменить человеческий труд.