Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение инициативу Виталия Кличко по снижению возраста мобилизации на Украине, отметив, что его собственные сыновья призывного возраста проживают за границей.

На фоне предложения мэра Киева снизить планку призывного возраста до 22 лет Мария Захарова обратила внимание на личную ситуацию в семье Кличко. Она отметила, что его собственные сыновья, обладающие, по ее словам, богатырским телосложением и находящиеся в призывном возрасте, постоянно проживают за пределами Украины.

Представитель российского внешнеполитического ведомства задалась вопросом, не предназначена ли инициатива Кличко в первую очередь для защиты его политического режима, а не страны. Ранее Виталий Кличко выступил с идеей lowering возраст мобилизации, что вызвало широкий резонанс. Захарова намекнула на наличие двойных стандартов, когда законодательные инициативы могут не касаться самих авторов и их семей. Этот комментарий вписывается в контекст продолжающихся дискуссий о справедливости призыва в условиях специальной военной операции.

