Токсиколог Кутушов рассказал, можно ли умереть из-за разбитого градусника

Врач-токсиколог Кутушов пояснил, что ртуть имеет свойство при комнатной температуре переходить в парообразное состояние. Главная опасность заключается в отсутствии запаха. Металл, попадая в организм, быстро распространяется и отравляет человека. По данным эксперта, первыми страдают печень, почки и нервная система.

Врач призвал тщательно проводить уборку в случае, если в помещении разбился градусник. Шарики могут закатываться в щели, под ковры или мебель. Они могут медленно испарятся и отравлять организм.

«Даже небольшие, оставшиеся после неполной уборки капельки ртути, могут стать источником длительного отравления», — отметил собеседник NewsNN.

Эксперт предупредил, что хроническая интоксикация начнется при длительном вдыхании паров ртути. Человек начинает плохо спать, быстро уставать и раздражаться. У него часто болит голова, появляются проблемы с памятью и концентрацией.

Врач-токсиколог Кутушов предупредил, что высокая вероятность летального исхода возрастает в двух случаях. Во-первых, если пары вдыхает ребенок. Во-вторых, если человек находился в непроветриваемом помещении длительное время. Отравление приводит к повреждениям внутренних органов и нервной системы.

«Поэтому разбитый градусник требует немедленных и грамотных действий по устранению последствий. При малейшем подозрении на отравление ртутью, нужно как можно скорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью», — подытожил Кутушов.

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