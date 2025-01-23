Токсиколог Кутушов рассказал, можно ли умереть из-за разбитого градусника
Токсиколог Кутушов подтвердил, что из-за разбитого градусника можно умереть
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Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что летальный исход из-за разбитого ртутного градусника возможен в отдельных случаях, сообщил newsnn.ru.
Врач-токсиколог Кутушов пояснил, что ртуть имеет свойство при комнатной температуре переходить в парообразное состояние. Главная опасность заключается в отсутствии запаха. Металл, попадая в организм, быстро распространяется и отравляет человека. По данным эксперта, первыми страдают печень, почки и нервная система.
Врач призвал тщательно проводить уборку в случае, если в помещении разбился градусник. Шарики могут закатываться в щели, под ковры или мебель. Они могут медленно испарятся и отравлять организм.
«Даже небольшие, оставшиеся после неполной уборки капельки ртути, могут стать источником длительного отравления», — отметил собеседник NewsNN.
Эксперт предупредил, что хроническая интоксикация начнется при длительном вдыхании паров ртути. Человек начинает плохо спать, быстро уставать и раздражаться. У него часто болит голова, появляются проблемы с памятью и концентрацией.
Врач-токсиколог Кутушов предупредил, что высокая вероятность летального исхода возрастает в двух случаях. Во-первых, если пары вдыхает ребенок. Во-вторых, если человек находился в непроветриваемом помещении длительное время. Отравление приводит к повреждениям внутренних органов и нервной системы.
«Поэтому разбитый градусник требует немедленных и грамотных действий по устранению последствий. При малейшем подозрении на отравление ртутью, нужно как можно скорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью», — подытожил Кутушов.
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