В Совфеде ожидают смягчения условий по ипотеке в ближайшие годы

В ближайшие годы ипотечный рынок в России может стать более благоприятным для заемщиков, а процентные ставки — постепенно снизиться, считают в Совете Федерации. Условия по ипотечным кредитам в России в перспективе одного-двух лет будут постепенно улучшаться, в том числе за счет снижения процентных ставок. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

По ее оценке, рынок жилья и кредитования входит в стадию стабилизации, поэтому заемщикам стоит заранее подготовиться к более выгодным условиям. При этом она отметила, что приобретение недвижимости без льготных программ остается сложной задачей, однако в текущей ситуации целесообразнее отложить оформление кредита с высокой ставкой и сосредоточиться на накоплениях.

Сенатор подчеркнула, что оформление ипотеки под высокий процент следует рассматривать только в исключительных случаях. По ее мнению, текущий период скорее выгоден тем, кто готов подождать и воспользоваться более благоприятной конъюнктурой в будущем.

Она также обратила внимание, что государственная политика направлена на постепенное снижение ключевой ставки, что должно способствовать возвращению более доступной рыночной ипотеки. Уже сейчас наблюдается снижение ставок по сравнению с пиковыми значениями, а к концу 2026 года, по прогнозу, они могут опуститься ниже 15%.

Для граждан, не подпадающих под льготные программы, важным фактором станет размер первоначального взноса. Чем выше доля собственных средств, тем более привлекательным заемщик выглядит для банка, что позволяет рассчитывать на более выгодные условия. В условиях ожидаемых ставок на уровне 15–17% значительный первоначальный взнос может стать ключевым преимуществом.

Кроме того, парламентарий рекомендовала рассмотреть альтернативные способы решения жилищного вопроса. В частности, на фоне возможного роста цен на первичном рынке вторичное жилье может предлагаться с дисконтом. Также, по ее мнению, стоит обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство, которое в ряде случаев обходится дешевле покупки квартиры.

