Только для 18+: дедовский хор ищет вокалистов

Народный коллектив, хор русской песни «Напевы России» из подмосковного Дедовска, объявил о наборе новых участников в основную взрослую группу, сообщил REGIONS. Согласно анонсу, присоединиться к творческому объединению могут все желающие в возрасте строго от 18 лет и старше, независимо от уровня начальной музыкальной подготовки.

«Никаких скрытых подтекстов, ничего неприличного, просто набираем вокалистов именно во взрослую группу. Но и таланты помладше нам тоже нужны», — рассказали в Доме культуры Дедовска, где базируется коллектив.

Как сообщается, новым участникам коллектива гарантировано погружение в теплую и дружескую атмосферу творческого процесса. Помимо репетиционной деятельности, коллектив ведет активную концертную жизнь. Это означает, что будущие звезды сцены получат возможность выступать на значимых городских мероприятиях, а также участвовать в профессиональных фестивалях и конкурсных смотрах различного уровня.

Прослушивания для всех кандидатов проходят на регулярной основе дважды в неделю. Встречи назначаются на каждый понедельник и четверг, начало в 19:00. Более подробную информацию о требованиях и процессе отбора можно узнать на специальном дне открытых дверей, который запланирован на 30 августа. Мероприятие начнется в 12:00 в здании дедовского Дома культуры. Вход на ознакомительный день свободный и не имеет возрастных ограничений (0+).

