«Только народ России»: Путин сделал важное заявление о предстоящих выборах

В пятницу, 15 декабря, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций. В ходе мероприятия лидер РФ предупредил о жесткой реакции в случае фиксирования попыток вмешательства в президентские выборы 2024 года извне и перечислил главные принципы их проведения, сообщает ТАСС .

Народ России обладает исключительным правом выбирать вектор развития своего будущего и обладать правом на суверенитет. Задача правительства - защитить права россиян. Закон РФ позволяет жестко отвечать на любые попытки вмешательства в работу избирательной комиссии.

«Именно народ и только народ России - единственный источник власти в нашей стране», - отметил президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин назвал три аспекта, которые должны быть реализованы на предстоящих выборах: честность, легитимность, прозрачность, пишет ТАСС.

«Безусловно, и избирательная кампания, и само голосование должны пройти в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами - прозрачно, легитимно и честно», - отметил Владимир Путин

14 декабря прошла четырехчасовая пресс-конференция президента Владимира Путина. Ему задали 67 разных вопросов. Политологи рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», о чем российский президент говорил «между строк».