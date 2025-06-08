«Только раскройный цех»: режиссеру Беркович запретили ставить спектакли в колонии

Режиссеру Евгении Беркович на официальном уровне запретили ставить спектакли в колонии, указано в телеграм-канале ее сторонников «Берконовости».

Автор сообщения передал от имени режиссера Беркович ее просьбу к поклонникам — не задавать вопросы в письмах о постановках. Отмечено, что все постановки в колонии с участием режиссера запрещены официально. Значение не имеет, каким видом деятельности планировала заниматься режиссер: написанием сценария или оказанием любой другой помощи.

«Ничего. Только пошивочно-раскроечный цех. Такие вот новости», — указано в сообщении.

Издание «Газета.Ru» напомнило, что режиссер Евгения Беркович получила срок за спектакль, посвященный женам террористов. Еще одним фигурантом данного дела стала драматург Светлана Петрийчук. В июле 2024 года женщин отправили в колонию на шесть лет. Таким образом суд выполнил прошение стороны обвинения. Драматург и режиссер не были согласны с обвинениями в свой адрес. Суд посчитал спектакль публичным оправданием терроризма с использованием интернета.

Ранее сообщалось, что режиссера Беркович этапировали в колонию в Костромской области.