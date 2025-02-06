Режиссера Беркович этапировали в колонию в Костромской области

Режиссера Евгению Беркович* этапировали в исправительную колонию-3 (ИК-3), расположенную в Костромской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ее группы поддержки.

По данным следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий пьесы «Финист ясный сокол», содержащей элементы оправдания и пропаганды терроризма. Вместе с Беркович они поставили спектакль по мотивам пьесы, которую также представляли на фестивалях и в театрах. Видеозапись с постановкой также была опубликована в интернете.

Спектакль рассказывает о женщинах, желающих виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию.

В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к 6 годам колонии общего режима и на три года и запретил администрировать страницы в социальных сетях.

В конце декабря Апелляционный военный суд смягчил наказания в отношении Беркович и Петрийчук. Режиссер получила 5 лет и 7 месяцев заключения, а Петрийчук — 5 лет и 10 месяцев. Режиссер и сценарист свою вину не признают.

Ранее сообщалось, что суд оставил решение о банкротстве блогера Елены Блиновской без изменений.

*Росфинмониторингом внесены в перечень экстремистов и террористов.