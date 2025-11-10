«Толком не спал»: сотрудник ППС рассказал о контакте с ВИЧ-инфицированным во время задержания

В понедельник, 10 ноября, в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел, сообщил mkset.ru. Корреспондент издания присоединился к экипажу ППС на утренней смене в Уфе.

Полицейский рассказал, что утро начинается с инструктажа. Сотрудников информируют о происшествиях, на которые предстоит выехать. Если ситуация в городе спокойная, специалисты отправляются на патрулирование улиц. Их рабочий день длится с 8 утра до 8 вечера.

Собеседник Mkset рассказал, что иногда происходят совершенно непредсказуемые случаи. Например, в 2024 году проходило задержание преступников, связанных с хранением запрещенных в РФ препаратов. Во время задержания раздался крик — человек провалился под лед. Сотрудники ППС спасли потерпевшего. Обычно в этом месте безлюдно, поэтому человеку повезло.

Полицейский сказал, что во время задержания происходят разные инциденты. Иногда преступники угрожают ножом или любыми другими острыми предметами. Например, у них может быть в кармане иголка. Многие из задержанных — люди, употребляющие запрещенные в РФ препараты.

«У меня был случай: мужчина заперся в квартире, а ручка двери была стеклянная, тот по ней ударил, а я дернул ее и порезал пальцы. Вытащили мужчину, я в его крови, позже оказалось, что он наркоман, который заражен ВИЧ. А его кровь была на моей открой ране, анализы сдавал, толком не спал, все отрицательно. Вероятность заразиться была, хоть и небольшая», — дополнил полицейский.

