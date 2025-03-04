Тоник или сыворотка: дерматолог рассказала про отшелушивание кожи лица дома

Хабаровский врач-дерматолог Ирина Григорьева рассказала, как по типу кожи определить способ отшелушивания и провести процедуру в домашних условиях, сообщил transsibinfo.com.

Эксперт рассказала, что существуют различные способы отшелушивания кожи лица. Мягкий химический эксфолиант рекомендовано использовать для тех, чья кожа сухая, чувствительная или склонная к акне. Более сильный химический эксфолиант назначают клиентам, у которых кожа более светлого тона или жирная. В таком случае также подойдет физическое отшелушивание, но при применении не более двух раз в неделю.

Врач-дерматолог Григорьева отметила, что в магазинах предложен широкий ассортимент косметических средств с физическим или химическим эксфолиантом в составе. В настоящее время среди брендов по уходу за кожей активно распространены эксфолианты-сыворотки. Некоторые фирмы предлагают тоники с отшелушивающими свойствами. Эксперт предупредила, что при таком способе отшелушивания стоит отказаться от средств с ретинолом, который может спровоцировать раздражение в комплексе с другими препаратами.

Врач-дерматолог напомнила о необходимости правильного применения любого средства. Важно нанести его на лицо круговыми движениями и смыть водой. Предварительно рекомендовано очистить лицо, а завершить уход увлажнением кремом.

«Если у вас много активных угрей, возможно, вам стоит прибегнуть к химическому отшелушивающему средству, поскольку вы не хотите тереть уже поврежденные участки», — рассказала хабаровский врач-дерматолог Ирина Григорьева.

Ранее врач Кураева предупредила о куперозе после долгого нахождения на морозе.