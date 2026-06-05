Тоннель между Чукоткой и Аляской: на ПМЭФ-2026 Дмитриев анонсировал подписание договора о проекте

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Петербургском экономическом форуме проинформировал, что Россия и США официально подпишут договор о создании подводного перехода между Чукоткой и Аляской. Соглашение касается продолжения проектных работ, сообщил oilcapital.ru.

По информации издания, речь идет о строительстве двухпутной железной дороги в тоннеле под Беринговым проливом, которая свяжет Евразию с Северной Америкой. Если верить самым скромным подсчетам, длина этого подземного маршрута составит 98–113 километров. Это почти в два раза длиннее знаменитого тоннеля под Ла-Маншем. Построить его обещают предположительно за восемь лет.

«Этой идее уже более 100 лет, но только сейчас ее неофициально окрестили "тоннелем Путина — Трампа". В 2025 году интерес к нему резко подскочил после заявлений Кирилла Дмитриева», — сообщил oilcapital.ru.

По информации издания, специалисты перечислили несколько почти неразрешимых проблем. Первое — климат. В Арктике морозы до -50 °C и короткое лето для строительства. Второе — геология. Район пролива сейсмически активен, нет дорог, портов и линий электропередач, много медведей. Последнее — экономика. Товарооборот между Россией и США слишком мал, стройка не окупится. Высоки и геополитические риски.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли новые подробности подготовки санкций против России.