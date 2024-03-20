Топ-3 дешевых и вкусных постных завтраков

ИА «НовостиВолгограда.ру» посчитало количество продуктов, необходимых для приготовления постных завтраков. Это позволило редакции определить стоимость каждого блюда.

Овсяная каша с яблоком (35 рублей)

Самый быстрый и полезный завтрак — это каша. Ассортимент круп широкий. Важно помнить, что нельзя добавлять молоко. Кашу варим на воде. Для вкуса кладем фрукты, ягоды, соль, сахар, мед, орехи или корицу.

Овсяные хлопья Геркулес, сваренные на воде с добавлением соли, тертого яблока и сахара обойдутся всего в 35 рублей (одна порция).

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

Постные блины (65 рублей)

Понадобятся такие ингредиенты:

минеральная вода (поллитра);

мука (250 г);

растительное масло (2 ст.л.);

сахар;

соль;

разрыхлитель (1 ч.л.).

Сначала ингредиенты смешивают с половиной дозы минералки. После 10 минут добавляют остальную.

Фото: [ Pxhere.com ]

Брускетта с авокадо (172 рубля)

Заранее необходимо подготовить:

авокадо (2 шт);

лимон (0,5 шт);

растительное масло (2 ст.л.);

свежие помидоры (2 штуки);

соль, перец, зелень — по вкусу.

несколько кусочков хлеба.

Помидор придаст не только вкус, но и станет украшением. Его нарезают и выкладывают сверху. На хлеб намазывают приготовленную смесь: раздавленные авокадо, смешанные с оставшимися продуктами.

Нутрициолог Анастасия Сумина ранее призвала отказаться от идеи поститься, чтобы не допустить потери из организма полезных веществ.