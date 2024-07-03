ТОП-3 полезных и популярных среди туристов озер Башкирии

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

ИА «МедиаКорСеть» публикует перечень озер, на территории которых россияне смогут не только хорошо отдохнуть, но и оздоровиться.

Карстовое озеро Мулдаккуль

На высоте около 406 метров над уровнем моря расположено озеро, вода в котором минеральная и лечебная. Она имеет горько-соленый привкус. Туристам рекомендовано не только купаться в озере, но и обтираться грязями, которые богаты натрием, магнием и калием.

«Расположение и как добраться: Абзелиловский район, 337 км от Уфы, 15 км от Магнитогорска».

Крупнейшее в Башкирии озеро Аслыкуль

Вдоль озера естественным путем образовалось много обрывов, которые туристы используют в качестве смотровых площадок. Минеральная вода озера полезна для суставов и кожи. Аналогичными свойствами наделены грязи. За въезд на территорию Аслыкуля необходимо заплатить 250 рублей.

«Расположение и как добраться: Давлекановский район, 142 км от Уфы».

Пресное озеро Кандрыкуль

Возле озера расположено много баз отдыха и лечебниц. Для отдыхающих предложен широкий спектр услуг: аренда катамаранов и лодок, ловля рыбы. В озере прозрачная вода, причем пресная. Вблизи растет много сосен, поэтому воздух чистый и полезный. Вход на территорию платный — 250 рублей. Автовладельцам также необходимо дополнительно оплатить стоимость парковки, размер которой составляет 90 рублей.

«Расположение и как добраться: Туймазинский район, 145 км от Уфы».

Ранее мы сообщали, что эксперты турклуба «Меридиан» назвали прохладные регионы для отпуска, на территории которых можно покорять горы, спускаться по рекам или посещать пещеры.

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