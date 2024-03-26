ТОП-3 способа экономии: накопительные счета, программы лояльности и бережливость
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Некоторые простые рекомендации позволяют среднестатистическому россиянину экономить, сообщает ИА «Карелинформ».
Планирование расходов
После получения заработной платы лучше сразу решить, на что и какую сумму человек может потратить. Можно записывать свои доходы и расходы, например, вести таблицу Excel. Или же скачать специальное приложение на мобильное устройство.
Важно с каждой заработной платы оставлять небольшую сумму денег. Чтобы не было соблазна потратить ее, можно завести накопительный счет в банке. За переведенные средства клиент получает проценты или бонусы.
Бережливый уход за техникой
Новая бытовая техника, мобильные телефоны всегда стоят дорого. Не стоит заниматься расточительством и приобретать новые модели раз в несколько лет. Важно относиться к имеющейся технике бережно. Например, для телефона можно приобрести чехол и установить защитное стекло. Тогда гаджет прослужит дольше.
Программы лояльности и кешбэк
Финансовые организации часто инициируют различные акции. Важно регулярно следить за новостями и пользоваться предложенными поощрениями.
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