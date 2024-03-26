ТОП-3 способа экономии: накопительные счета, программы лояльности и бережливость

Планирование расходов

После получения заработной платы лучше сразу решить, на что и какую сумму человек может потратить. Можно записывать свои доходы и расходы, например, вести таблицу Excel. Или же скачать специальное приложение на мобильное устройство.

Важно с каждой заработной платы оставлять небольшую сумму денег. Чтобы не было соблазна потратить ее, можно завести накопительный счет в банке. За переведенные средства клиент получает проценты или бонусы.

Бережливый уход за техникой

Новая бытовая техника, мобильные телефоны всегда стоят дорого. Не стоит заниматься расточительством и приобретать новые модели раз в несколько лет. Важно относиться к имеющейся технике бережно. Например, для телефона можно приобрести чехол и установить защитное стекло. Тогда гаджет прослужит дольше.

Программы лояльности и кешбэк

Финансовые организации часто инициируют различные акции. Важно регулярно следить за новостями и пользоваться предложенными поощрениями.

Ранее мы сообщали, что 67% украинцев экономят на продуктах питания.