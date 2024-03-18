Исследование: две трети украинцев вынуждены экономить на продуктах питания

Продовольственная корзина составляет значительную часть расходов. При этом почти половина опрошенных (47%) признались, что запасаются едой впрок.

55% украинцев сократили в 2023 году посещение баров и ресторанов.

Вообще, привычка оставаться в свободное время дома становится трендом на Украине. 65% украинцев стали экономить на развлечениях вне дома — на походах в кино и на концерты. Зато на 32% выросли расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

Ранее сообщалось, что украинские власти задолжали пенсионерам более $1,7 млрд.