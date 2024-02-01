ТОП-5 признаков зависимости от алкоголя

В обществе принято считать, что алкоголик — это человек с опухшим лицом, который не работает и круглосуточно пьет. Это миф. Выделяют разные стадии алкоголизма. Важно успеть понять, что у вас или ваших близких есть проблемы с употреблением спиртных напитков, чтобы не превратиться в безработного и отекшего, сообщает transsibinfo.com .

Семейный богодул (богодул — слово сахалинского происхождения, которым называют алкоголиков). Человек часто пьет в кругу семьи с другими родственниками. Со временем это приводит к насилию в семье, разводам. Преимущественно страдают дети.

Молодой богодул. Подростки и молодые люди более склонны к развитию зависимости. Они пьют много и часто. Повышается риск различных травмирований. Молодой антисоциальный богодул — это человек, который в нетрезвом состоянии всегда ведет себя непредсказуемо и агрессивно. Часто становятся фигурантами преступлений.

Функционирующий богодул ходит на работу и имеет семью. В свободное время пьет много. Зависимость может стать причиной развода, потери работы.

Хронический тяжелый богодул — человек, который пьет на протяжении многих лет. Имеет проблемы со здоровьем, но не может перестать употреблять алкогольные напитки.

Обратить внимание стоит на такие признаки: человек врет, что пьет, не может себя контролировать и испытывает тягу к спиртному.

Ранее мы сообщали, что рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость» в 2022 году стал рекордным за последние десять лет.