«Ъ»: в последние десять лет в России обострились проблемы с алкоголем

« Ъ » проанализировал данные, опубликованные в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023». Выяснилось, что рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость» в 2022 году стал рекордным за последние десять лет. Эксперты рассказали, что стало причиной подобной тенденции.

В 2022 году 54,2 тысячи человек оказались под диспансерным наблюдением медиков, впервые обратившись за помощью. У 12,9 тысяч россиян диагностировали алкогольный психоз. В 2021 году 53,3 тысячи человек находились под диспансерным наблюдением, а 12,8 тысяч соотечественников — с психозом.

В Минздраве признают, что проблема становится снова актуальной. Причиной роста людей, у которых выявляют алкогольную зависимость, кроется в пандемии. Россияне начали снимать стресс и употреблять больше алкоголя, чем обычно.

Нарколог Руслан Исаев подтверждает, что распространение алкоголизма — это последствия ограничений во времена коронавируса. Эксперт называет и другие причины: экономическое давление, введение санкций, изменения на геополитическом уровне.

Государство решает проблему эффективно.

«Я имею в виду государственную политику по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, ограничения на продажу алкоголя и его рекламу, информационную политику по формированию культуры здорового образа жизни, социальной успешности», — рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев

Молодежь не употребляет алкогольные напитки, но переходит на другие виды зависимости: игроманию и номофобию (зависимость от гаджетов).

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