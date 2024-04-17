ТОП-5 развлечений на Пасху

Пасха — один из самых старых и почитаемых христианских праздников. В этот день особенно важно не ссориться. Во время семейного завтрака или торжественного застолья можно провести тематические игры, сообщает newstracker.ru .

Катание яиц

Все, кто присутствует за столом, должны аккуратно катать яйца. Выигрывает тот человек, у которого в завершении игры яйцо останется целым.

Эстафета с яйцом

Родственники и гости разделяются на две команды. Каждой выдают ложку и яйцо. Необходимо передавать друг другу яйцо с ложкой. Выигрывает та команда, кто справится с заданием быстрее.

Поиск яиц

Игра особенно понравится детям. Взрослый заранее берет яйцо и сладости. Он прячет сувенир в комнате. Ребенок должен найти подарок. Если детей много, то можно разбить их на две команды, спрятав несколько пасхальных наборов.

Чоканье яйцами

Участники поочередно бьют яйца друг друга. Выигрывает тот, у которого яйцо осталось целым.

Игра «Найди наперсток»

Ведущий игры прячет наперсток в комнате. Игроки заходят и начинают его поиски.

В 2024 году православные празднуют Пасху 5 мая, а католики — 31 марта.

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