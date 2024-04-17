ТОП-5 развлечений на Пасху
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Пасха — один из самых старых и почитаемых христианских праздников. В этот день особенно важно не ссориться. Во время семейного завтрака или торжественного застолья можно провести тематические игры, сообщает newstracker.ru.
Катание яиц
Все, кто присутствует за столом, должны аккуратно катать яйца. Выигрывает тот человек, у которого в завершении игры яйцо останется целым.
Эстафета с яйцом
Родственники и гости разделяются на две команды. Каждой выдают ложку и яйцо. Необходимо передавать друг другу яйцо с ложкой. Выигрывает та команда, кто справится с заданием быстрее.
Поиск яиц
Игра особенно понравится детям. Взрослый заранее берет яйцо и сладости. Он прячет сувенир в комнате. Ребенок должен найти подарок. Если детей много, то можно разбить их на две команды, спрятав несколько пасхальных наборов.
Чоканье яйцами
Участники поочередно бьют яйца друг друга. Выигрывает тот, у которого яйцо осталось целым.
Игра «Найди наперсток»
Ведущий игры прячет наперсток в комнате. Игроки заходят и начинают его поиски.
В 2024 году православные празднуют Пасху 5 мая, а католики — 31 марта.
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