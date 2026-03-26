Топ-5 самых неприхотливых роз для начинающих садоводов: полный гид по уходу

Для тех, кто впервые решается завести розы на своем участке, лучше всего выбирать сорта, отличающиеся выносливостью: устойчивые к заболеваниям, морозостойкие и радующие обильным цветением. Какие группы роз подходят для первого знакомства, а также как правильно ухаживать за «царицей цветов», рассказала цветовод Наталья Курочкина в беседе с REGIONS.

Самые неприхотливые сорта

По словам эксперта, лидером среди таких сортов можно назвать розу «аспирин» — она цветет с начала лета до заморозков, а отцветшие лепестки опадают самостоятельно, не требуя обрезки. «Боника 82» — почвопокровный сорт с нежно-розовыми бутонами, отличается устойчивостью и обильным цветением. Красная флорибунда «Нина Вейбул» давно зарекомендовала себя как надежный вариант. Парковая роза «вестерленд» быстро разрастается и редко болеет. Одна из самых зимостойких плетистых роз с ярко-красными цветами — «фламментанц», которая выдерживает даже суровые зимы.

«Канадские розы серии „эксплорер“, например, „Джон Дэвис“ или „Мартин Фробишер“, созданы для холодов и не требуют укрытия», — добавила цветовод.

Какая почва подойдет

Наталья Курочкина подчеркнула, что идеальный грунт для неприхотливых роз — рыхлый, питательный суглинок с хорошим дренажем и слабокислой реакцией. Почва должна хорошо пропускать воздух и влагу, быть богатой перегноем и не подверженной заболачиванию.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Когда высаживать

Садовод рекомендует высаживать розы весной — в апреле или мае, когда земля уже прогрелась, либо осенью — в сентябре или октябре, за три-четыре недели до наступления устойчивых холодов. Саженцы, продающиеся в контейнерах, можно переносить в грунт на протяжении всего сезона.

Схема подкормок

Чтобы добиться пышного цветения, розы, как считает эксперт удобряют три-четыре раза за сезон.

«Используйте специальные удобрения для роз (Pokon, „Агрикола“, „Бона Форте“) или смесь азота, фосфора, калия и микроэлементов. Избыток азота летом приведет к росту зелени вместо цветов, поэтому соблюдайте баланс», — рассказала цветовод.

Весной, после обрезки, под кусты вносят азотные составы или перепревший навоз с перегноем — это стимулирует рост побегов, отметила цветовод. В период формирования бутонов применяют комплексные минеральные удобрения либо калийно-фосфорные смеси. Летом используют жидкую органику для поддержания цветения. А ближе к осени — только калий и фосфор, чтобы побеги успели вызреть и благополучно перезимовать.

