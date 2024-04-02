Топ-5 советов психолога Котельниковой, как бороться с одиночеством пожилым людям

Психолог Лиза Котельникова уверена, что в любом возрасте можно наслаждаться жизнью. Специалист поделилась с пожилыми людьми, как им перестать чувствовать себя одинокими, сообщает tagilcity.ru .

Первое правило. Осознать, что пенсия — это та часть жизни, когда можно полностью уделять время только себе.

Второй совет. В течение жизни люди мечтают о многом, но реализовать все желания не хватает времени. Эксперт советуют написать список недостигнутых желаний.

«Составьте список и просите родственников помочь вам в осуществлении планов», — рекомендует психолог.

Третий совет. Пожилым людям важно разбираться в современных гаджетах. Они упрощают жизнь. К тому же любое обучение стимулирует развитие нейронных связей.

«Курсы мобильной фотографии, курсы владения смартфоном, есть даже курсы программирования для пенсионеров», — говорит психолог.

Четвертый совет. Заняться рукоделием. Хобби обладает множеством преимуществ: может стать дополнительным заработком, позволит найти друзей-единомышленников, развивает мелкую моторику, приносит эстетическое удовольствие.

Пятый совет. Придерживаться распорядка дня. Важно делать легкие физические упражнения, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и следить за гигиеной.

«Режим дня хорошо помогает справиться с тревожностью и поддерживать здоровье», — уверяет Лиза Котельникова.

Ранее мы сообщали, что эксперты рекомендуют пожилым людям заниматься йогой и волонтерством.