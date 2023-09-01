ТОП-5 законопроектов, которые вызывали эмоциональную дискуссию среди депутатов

Государственная Дума принимала различные законопроекты на протяжении рабочей сессии, но некоторые вызывали особенно эмоциональные дискуссии. Издание « Rostovgazeta.ru » проанализировало, какие темы были самыми резонансными.

Решение о том, какой призывной возраст стоит утвердить, вызвало дискуссии. Сначала предлагали такой рубеж - от 18 лет до 27. Потом внесли правки и решили поднять нижний порог на три года. Против выступила партия «Новые люди».

То, что в школе необходимо ввести единую форму, не стало причиной раздора депутатов. Другое дело, что некоторые считают, что необходимо предварительно обсудить этот вопрос с родителями и дать им право голоса. Другие не видят в этом необходимости.

Стал вопрос о депортации мигрантов. Жители жалуются, что они ведут себя слишком развязно. Инициатором выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Ранее мы сообщали о намерении Госдумы депортировать мигрантов, которые отказываются от мобилизации или поставки на воинский учет.

В связи с участившими случаями ДТП с участием электросамокатов депутаты предлагали полностью запретить передвигаться на данном виде транспорта (инициатор - сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева). Были предложения установить отдельные правила дорожного движения для самокатов (автор - депутат от «Единой России» Александр Якубовский).

Депутаты предлагали признать семьи с двумя детьми многодетными с целью повышения демографического роста в России. Вице-спикер Владислав Даванков уверен, что это простимулирует родителей рожать третьего и не только.