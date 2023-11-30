ТОП-идеальных подарков, которые одобрит символ 2024 года

Подготовка к Новому году оставляет приятные эмоции, но и забирает много времени. При выборе подарков близким специалисты рекомендуют покупать презенты, которые одобрит Дракон, ведь именно он выступает символом 2024 года, сообщает издание «Утро.ру» . ТОП-3 идеальных подарков сократят время на поиски.

Деревянная посуда

Это не просто красивый и символичный подарок, но и экологически чистый. К преимуществам также можно отнести оригинальность и прочность материала. Ассоциируется с домашним уютом.

Живые растения

Дракон занимает почетное место в истории Китая. Согласно традициям восточной страны, дарить цветы - это очень хороший знак и для получателя подарка и для того, кто его дарит. Гарантирует, что год будет прибыльным. Отдавать предпочтение стоит орхидеям, фикусам и папоротникам.

Ювелирные украшения

Материал, из которого изготовлено украшение, не имеет никакого значения. А вот цвет очень важен. Лучше выбирать драгоценности желтого цвета. Также эффектно и символично будет смотреться деревянная бижутерия.

Психолог Валерия Литвинцева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» назвала самый лучший подарок для партнера.