ТОП лучших подарков для мужчин и женщин на 14 февраля

Несмотря на то, что в обществе возникают дискуссии, стоит ли праздновать 14 февраля в России, многие влюбленные все равно обмениваются сувенирами. Приобрести удачный подарок можно при любой выделенной для этого сумме, сообщает kursdela.biz .

Женщинам можно продемонстрировать свою любовь, вручив такие сувениры:

нижнее белье;

косметику;

мобильный телефон;

ювелирные украшения;

сумку;

шапку;

конфеты;

цветы.

При выборе подарка важно учитывать степень близости влюбленных. Например, не стоит спешить с выбором нижнего белья, если люди еще не знают друг друга хорошо. Кстати, именно белье — самый опасный подарок. Мужчине надо знать размер, чтобы не ошибиться. Иногда лучше испортить сюрприз, но прийти в магазин со второй половинкой.

Выбор косметики — также индивидуальный процесс. Как вариант, можно сфотографировать витрину и предложить выбрать что-либо, отправив фото. Шапку лучше дарить, когда вместе пройдено много лет. Ювелирные изделия позволят себе купить обеспеченные мужчины, а студентам рекомендовано ограничиться коробкой конфет.

Согласно традициям Дня всех влюбленных, мужчина дарит подарок женщине, а не наоборот. Однако девушкам также хочется оказать знак внимание. Можно выбрать:

гаджет;

книгу;

билет на спортивное мероприятие;

сертификат;

настольные игры.

Селлер Трифонов ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что спрос на подарки перед 14 февраля вырастает минимум в два раза.