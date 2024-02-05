ТОП лучших подарков для мужчин и женщин на 14 февраля

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Издательство «Подмосковье»

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Несмотря на то, что в обществе возникают дискуссии, стоит ли праздновать 14 февраля в России, многие влюбленные все равно обмениваются сувенирами. Приобрести удачный подарок можно при любой выделенной для этого сумме, сообщает kursdela.biz.

Женщинам можно продемонстрировать свою любовь, вручив такие сувениры:

  • нижнее белье;
  • косметику;
  • мобильный телефон;
  • ювелирные украшения;
  • сумку;
  • шапку;
  • конфеты;
  • цветы.

При выборе подарка важно учитывать степень близости влюбленных. Например, не стоит спешить с выбором нижнего белья, если люди еще не знают друг друга хорошо. Кстати, именно белье — самый опасный подарок. Мужчине надо знать размер, чтобы не ошибиться. Иногда лучше испортить сюрприз, но прийти в магазин со второй половинкой.

Выбор косметики — также индивидуальный процесс. Как вариант, можно сфотографировать витрину и предложить выбрать что-либо, отправив фото. Шапку лучше дарить, когда вместе пройдено много лет. Ювелирные изделия позволят себе купить обеспеченные мужчины, а студентам рекомендовано ограничиться коробкой конфет.

Согласно традициям Дня всех влюбленных, мужчина дарит подарок женщине, а не наоборот. Однако девушкам также хочется оказать знак внимание. Можно выбрать:

  • гаджет;
  • книгу;
  • билет на спортивное мероприятие;
  • сертификат;
  • настольные игры.

Селлер Трифонов ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что спрос на подарки перед 14 февраля вырастает минимум в два раза.

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