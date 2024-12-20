Теракт произошел на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

В пятницу, 20 декабря, машина марки BMW протаранила толпу отдыхающих на рождественском рынке в Магдебурге, Германия. Об этом сообщает Mash.

Судя по опубликованным видеозаписям с места события, машина на полной скорости пронеслась между торговых палаток, переезжая десятки людей. От удара толпа разлетелась в стороны, многие получили увечья и, предположительно, смертельные травмы.

Такие порталы как Volksstimme и T-online сообщили об 11 погибших и 60 пострадавших в Магдебурге на ярмарке. Издание MDRС — об одном смертельном исходе.

При этом канал Mash указал, что число жертв теракта достигло 20. Среди погибших есть дети. Однако официально эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Власти города назвали произошедшее трагедией и терактом. На месте работают экстренные службы. Водителя задержали: очевидцы сообщили, что это выходец Сирии. С ним работает полиция.

Ранее сообщалось, что в России случилась серия атак на банкоматы, машины и отделения полиции.